Сергей Кирсанов: Я от всей души благодарен ребятам за эту победу

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал победу своих подопечных над «Енисеем» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Хотел бы выразить признательность своей команде. Особенно порадовали наши молодые футболисты. Считаю, что они сыграли очень достойно, привнесли свежую струю, изюминку. В атаке было очень много интересных моментов. Я от всей души благодарен ребятам за эту победу. Любая команда, когда пропускает, сразу идет отыгрываться. Иногда это получается, иногда нет. Сегодня все получилось так, как нужно», - сказал Кирсанов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Сибирь» одержала волевую победу над «Енисеем» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи дважды.