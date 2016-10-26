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Сергей Кирсанов: Я от всей души благодарен ребятам за эту победу

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал победу своих подопечных над «Енисеем» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Хотел бы выразить признательность своей команде. Особенно порадовали наши молодые футболисты. Считаю, что они сыграли очень достойно, привнесли свежую струю, изюминку. В атаке было очень много интересных моментов. Я от всей души благодарен ребятам за эту победу. Любая команда, когда пропускает, сразу идет отыгрываться. Иногда это получается, иногда нет. Сегодня все получилось так, как нужно», - сказал Кирсанов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Сибирь» одержала волевую победу над «Енисеем» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи дважды.

Матч

Енисей - Сибирь - 2:3 (0:0)

Голы

Гультяев 60 (1:0). Беляев 62 (1:1 - пен.). Малоян 91 (2:1). Вотинов 98 (2:2). Вотинов 105 (2:3).

Состав

Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Коротаев (Алиев, 66), Ланин, Рожков, Иванов (Семакин, 90), Ломакин (Фатуллаев, 66), Малоян, Камеш

Сибирь: Трунин, Качан, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Андреев, Макаренко, Овсепян, Безлихотнов (Беляев, 46 Вотинов, 75), Коржунов (Кувшинов, 85), Азаров

Предупреждения:

Гультяев, 42 - Макаренко, 8; Азаров, 70

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

26 октября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция

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