Российская ринг-герл через год проведет бой в ММА

Вадим Финкельштейн: Думаю, если бы Емельяненко хотел в UFC, он бы там уже был

Президент М-1 Global Вадим Финкельштейн считает, что если бы российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко хотел бы выступать в UFC, то давно подписал контракт.