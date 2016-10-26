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Российская ринг-герл через год проведет бой в ММА

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Российская ринг-герл Анжелика Андерс в 2017 году проведет бой по правилам ММА. Об этом сообщил руководитель организации М-1 Вадим Финкельштейн.
«Бой мы планируем примерно через год, ведь ей нужно подготовиться. Она (Андерсон) давно в этой индустрии, посмотрела на Джину Карано и Анастасию Янькову и решила сама выступить. Сейчас она тренируется и готовится, мы же планируем найти ей соперницу подходящего уровня», - цитирует Финкельштейна ТАСС.

Сама Андерсон заявила, что бой запланирован на октябрь следующего года. Ранее она не занималась единоборствами и не участвовала в боях ММА.

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