Российская ринг-герл через год проведет бой в ММА
Российская ринг-герл Анжелика Андерс в 2017 году проведет бой по правилам ММА. Об этом сообщил руководитель
организации М-1 Вадим Финкельштейн.
«Бой мы планируем примерно через год, ведь ей нужно подготовиться. Она (Андерсон) давно в этой индустрии, посмотрела на Джину Карано и Анастасию Янькову и решила сама выступить. Сейчас она тренируется и готовится, мы же планируем найти ей соперницу подходящего уровня», - цитирует Финкельштейна ТАСС.
Сама Андерсон заявила, что бой запланирован на октябрь следующего года. Ранее она не занималась единоборствами и не участвовала в боях ММА.
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