Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Плишкова6:3, 2:6, 6:7Кузнецова
Футбол  Амкар1 : 1 (2:4)Урал
Футбол  Терек1 : 1Уфа
Футбол  Енисей2 : 3Сибирь
Футбол  Тосно2 : 1Динамо
Футбол  Рубин0 : 0СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александра Костенюк стала чемпионкой России по шахматам

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Завершился суперфинал чемпионата России по шахматам среди женщин. За тур до окончания соревнований победу на турнире себе обеспечила Александра Костенюк.

В десятом туре Костенюк белыми фигурами обыграла Евгению Овод и набрала восемь очков. У ее ближайших преследовательниц Натальи Погониной и Анастасии Боднарук, которые делят второе и третье места, по 6,5. Таким образом, Костенюк стала недосягаемой для других участниц.

Для Александры это 12-й титул чемпионки России. Также она становилась чемпионкой Европы и трижды выигрывала шахматную Олимпиаду.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шахматистка Александра Костенюк пробежала Парижский марафонДвенадцатая чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк приняла участие в Парижском марафоне. Александра преодолела дистанцию за 4 часа 8 минут 56 секунд.Владимир Крамник сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕРоссиянин Владимир Крамник сохранил вторую позицию в мартовском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает сайт организации.Российские шахматистки обыграли венгерокЖенская сборная России обыграла команду Венгрии в седьмом туре командного чемпионата Европы, который проходит в исландском Рейкьявике.Костенюк обыграла Дзагнидзе в 3-м туре этапа Кубка мираРоссийская шахматистка Александра Костенюк одержала победу над грузинкой Наной Дзагнидзе в партии третьего тура на первом этапе Гран-при ФИДЕ, который проходит в Монте-Карло.16-летняя Горячкина - чемпионка России по шахматамАлександра Горячкина стала победительницей Суперфинала чемпионата России по шахматам, который сегодня завершился в Чите.Горячкина сохранила лидерство на ЧР по шахматам в ЧитеСегодня в Чите завершился 10-й тур Суперфинала чемпионата России по шахматам, в женском турнире Александра Горячкина сыграла вничью белыми с Натальей Погониной и сохранила лидерство в турнире.Горячкина продолжает лидировать на ЧР по шахматам в ЧитеСегодня в Чите, где проходят суперфиналы чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин, прошел 9-й тур, сообщает пресс-служба РФШ.Горячкина захватила единоличное лидерство в чемпионате России по шахматам в ЧитеСегодня в Чите прошел 8-й тур чемпионата России по шахматам, после которого в турнире женщин образовался единоличный лидер - Александра Горячкина, сообщает пресс-служба РШФ.На чемпионате России по шахматам стало трое лидеровВ Чите завершился 6-й тур чемпионата России по шахматам, после которого в турнире стало трое лидеров, сообщает пресс-служба РШФ.Крамник и Костенюк сыграли в шахматы с детьми12 июня в Женеве прошло командное первенство по шахматам среди учеников женевских и псковских школ с обязательным преподаванием шахмат.Костенюк впервые стала чемпионкой Европы по быстрым шахматамРоссиянка Александра Костенюк впервые завоевала звание чемпионки Европы по быстрым шахматам, победив на турнире в грузинском Кутаиси.Александра Костенюк выиграла ЧЕ по рапидуВ грузинском Кутаиси завершился чемпионат Европы среди женщин по быстрым шахматам, в котором победила российский гроссмейстер экс-чеипионка мира Александра Костенюк.Костенюк лидирует на женском ЧЕ по быстрым шахматамВ Кутаиси проходит женский чемпионат Европы по быстрым шахматам, после четырех туров лидируют болгарка Антуанета Стефанова и россиянка Александра Костенюк, набравшие по 6,5 очка.Российские шахматистки – вице-чемпионки мираЖенская сборная России заняла второе место на командном чемпионате мира по шахматам, который завершился в китайском Чэнду.Погонина, играя черными, сравняла счет в четвертьфинале ЧМ в СочиРоссиянка Наталья Погонина выиграла вторую партию матч 1/4 финала чемпионата мира у китаянки Чжао Сюэ и сравняла счет в противостоянии.Россиянка Наталья Погонина вышла в четвертьфинал на ЧМ по шахматамСегодня в Красной Поляне (Сочи) состоялся тай-брейк третьего раунда чемпионата мира по шахматам среди женщин. Три пары, завершившие «основное время» вничью 1:1, продолжили выяснять отношения в партиях с укороченным контролем времени.Две российских шахматистки продолжают борьбу на ЧМВ Красной Поляне продолжается чемпионат мира по шахматам среди женщин. Две российские шахматистки продолжают борьбу - Александра Костенюк и Наталья Погонина.Костенюк проиграла Дронавалли в первой партии третьего раунда чемпионата мираРоссиянка Александра Костенюк проиграла Харике Дронавалли из Индии в первой партии третьего круга чемпионата мира по шахматам по нокаут-системе, который проходит в Сочи.Костенюк, Погонина, Гунина и Галлямова вышли в третий круг чемпионата мираЧетыре россиянки пробились в третий круг чемпионата мира по нокаут-системе, проходящего в Сочи.Александра Костенюк вышла в 1/16 финала ЧМ в СочиРоссиянка Александра Костенюк победила представительницу Австралии Ирину Березину во второй партии первого раунда чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Сочи. Счет в матче стал 2-0 и россиянка вышла в 1/16 финала

Cпецпредложение