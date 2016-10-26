Александра Костенюк стала чемпионкой России по шахматам

Завершился суперфинал чемпионата России по шахматам среди женщин. За тур до окончания соревнований победу на турнире себе обеспечила Александра Костенюк.

В десятом туре Костенюк белыми фигурами обыграла Евгению Овод и набрала восемь очков. У ее ближайших преследовательниц Натальи Погониной и Анастасии Боднарук, которые делят второе и третье места, по 6,5. Таким образом, Костенюк стала недосягаемой для других участниц.

Для Александры это 12-й титул чемпионки России. Также она становилась чемпионкой Европы и трижды выигрывала шахматную Олимпиаду.