Александра Костенюк стала чемпионкой России по шахматам
Завершился
суперфинал чемпионата России по шахматам среди женщин. За тур до окончания
соревнований победу на турнире себе обеспечила Александра Костенюк.
В
десятом туре Костенюк белыми фигурами обыграла Евгению Овод и набрала восемь
очков. У ее ближайших преследовательниц Натальи Погониной и Анастасии Боднарук, которые делят второе и третье места, по 6,5. Таким образом,
Костенюк стала недосягаемой для других участниц.
Для Александры это 12-й титул чемпионки России.
Также она становилась чемпионкой Европы и трижды выигрывала шахматную
Олимпиаду.
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