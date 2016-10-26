Эстебан Гутьеррес: Мексиканец в Мексике – представьте, как это важно для меня

Мексиканский пилот «Хаас» Эстебан Гутьеррес поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет на родине гонщика.

«Это совершенно особый уик-энд для меня, потому что очень много значит для гонок, автоспорта в Мексике в целом и лично для меня. Это возможность разделить свою страсть к гонкам со всеми мексиканцами. Я благодарен им за поддержку. Я буду очень горд, пилотируя машину по трассе имени братьев Родригес. Мексиканец в Мексике – вы можете себе представить, насколько это важный момент для меня», - сказал Гутьеррес.

За три гонки до конца сезона 25-летний мексиканец расположился на 20-м месте, не имея в активе очков.

Напомним, этап «королевских гонок» в Мексике пройдет с 28 по 30 октября.