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Российская бегунья Волкова лишена бронзы Олимпиады 2008 года из-за положительной допинг-пробы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская легкоатлетка Екатерина Волкова будет лишена бронзовой медали летней Олимпиады-2008 в Пекине (Китай). Она стала третьей в беге на 3000 метров с препятствиями.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз МОК, Международный олимпийский комитет провел две волны перепроверок допинг-проб спортсменов на Олимпиадах. В результате одной из таких перепроверок в пробе Волковой был обнаружен запрещенный препарат.

Таким образом, бронзу теперь должна получить еще одна россиянка Татьяна Архипова, которая в финальном забеге заняла четвертое место.

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