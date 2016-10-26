Российская бегунья Волкова лишена бронзы Олимпиады 2008 года из-за положительной допинг-пробы

Российская легкоатлетка Екатерина Волкова будет лишена бронзовой медали летней Олимпиады-2008 в Пекине (Китай). Она стала третьей в беге на 3000 метров с препятствиями.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз МОК, Международный олимпийский комитет провел две волны перепроверок допинг-проб спортсменов на Олимпиадах. В результате одной из таких перепроверок в пробе Волковой был обнаружен запрещенный препарат.

Таким образом, бронзу теперь должна получить еще одна россиянка Татьяна Архипова, которая в финальном забеге заняла четвертое место.