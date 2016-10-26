Российская бегунья Волкова лишена бронзы Олимпиады 2008 года из-за положительной допинг-пробы
Российская легкоатлетка Екатерина
Волкова будет лишена бронзовой медали летней Олимпиады-2008 в Пекине
(Китай). Она стала третьей в беге на 3000 метров с препятствиями.
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз
МОК, Международный олимпийский комитет провел две волны перепроверок
допинг-проб спортсменов на Олимпиадах. В результате одной из таких перепроверок
в пробе Волковой был обнаружен запрещенный препарат.
Таким образом, бронзу теперь должна получить еще
одна россиянка Татьяна Архипова, которая в финальном забеге заняла четвертое
место.
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