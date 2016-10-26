«Магнитка» обыграла «Кузню»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским и
новокузнецким «Металлургами» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча –
3:2 в пользу «Магнитки».
В составе победителей отличились Виктор Антипин, Сергей
Мозякин и Ян Коварж. У гостей гол в активе Евгения Соловьева и Ивана Емца.
«Магнитка» набрала 53 очка и лидирует в Восточной
конференции. У «Кузни» 15 очков и последнее место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Металлург Нк - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Антипин (Зарипов), 0:26 (1:0). Соловьёв (Комаристый), 22:49 (1:1). Мозякин 24:48 (2:1). Коварж (Казионов Д.), 39:58 (3:1). I. Yemets (Михеев, Разумов), 56:10 (3:2).
Место и дата
26 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически