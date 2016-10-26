«Салават Юлаев» дома уступил «Авангарду»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом»
и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Авангарда».
В составе победителей отличились Денис Паршин, Владимир
Соботка и Николай Лемтюгов. У «Салавата» забивали Кирилл Капризов и Денис
Куляш.
«Авангард» набрал 46 очков и занимает второе место в
Восточной конференции. «Ак «Барс» идет на третьей позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Авангард - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Голы:
Паршин (Зубов, Лемтюгов), 4:14 (0:1). Соботка (Густафсон, Анелёв), 13:51 (0:2). Лемтюгов (Медведев, Мартынов), 25:36 (0:3). Капризов (Лепистё, Хартикайнен), 46:00 (1:3). Куляш (Капризов, Воробьёв М.), 47:44 (2:3).
Место и дата
26 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
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