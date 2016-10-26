Андрей Чесноков: Кузнецова с такой игрой может войти в топ-4 теннисистов в следующем году

Знаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков заявил, что Светлана Кузнецова с такой игрой в следующем году может войти в топ-4 лучших теннисистов.

«Я видел, как она играла последние два матча на Кубке Кремля. Сейчас она продолжает играть еще лучше. Во-первых, как последнее время Кузнецова играет – она реально входит в топ-5 лучших игроков. Если она так будет продолжать, то в следующем году она спокойно может быть в топ-4. Просто невозможно так сильно проходить концовку года, как это делает она», - приводит слова Чеснокова «Р-Спорт».

Напомним, Кузнецова обыграла чешку Каролину Плишкову во втором туре группового рануда Итогового чемпионата WTA. Матч продолжавшийся два часа и 17 минут закончился со счетом 3:6, 6:2, 7:6 в пользу 31-летней россиянки.

Сингапур

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд: 7 000 000 долларов

Закрытые корты. Покрытие: хард

Белая группа

2-й тур