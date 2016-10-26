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«Трактор» обыграл «Сибирь»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Трактора».

В составе победителей отличились Денис Пестунов, Александр Черников и Константин Климонтов. «Сибирь» ответила голами Йонаса Кемппайнена и Зака Бойчака.

«Трактор» с 36 очками занимает шестое место на Востоке. У «Сибири» 34 очка и седьмое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат 

Матч

Трактор - Сибирь - 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Пестунов (Щехура, Климонтов), 2:09 (1:0). Черников (Петров Ю.), 4:29 (2:0). Кемппайнен (Бойчук, Бутузов), 26:55 (2:1). Бойчук (Кемппайнен, Шумаков), 28:40 (2:2). Климонтов (Кручинин, Петров А.), 43:10 (3:2).

Место и дата

26 октября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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