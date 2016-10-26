«Трактор» обыграл «Сибирь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Сибирью»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Трактора».
В составе победителей отличились Денис Пестунов, Александр
Черников и Константин Климонтов. «Сибирь» ответила голами Йонаса Кемппайнена и
Зака Бойчака.
«Трактор» с 36 очками занимает шестое место на Востоке. У «Сибири»
34 очка и седьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Сибирь - 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Голы:
Пестунов (Щехура, Климонтов), 2:09 (1:0). Черников (Петров Ю.), 4:29 (2:0). Кемппайнен (Бойчук, Бутузов), 26:55 (2:1). Бойчук (Кемппайнен, Шумаков), 28:40 (2:2). Климонтов (Кручинин, Петров А.), 43:10 (3:2).
Место и дата
26 октября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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