«Амкар» по пенальти уступил «Уралу» в Кубке России

Матч 1/8 финала Кубка России между «Амкаром» и «Уралом» завершился победой гостей в серии пенальти. Счет матча после основного и дополнительного времени был равным - 1:1.

На 38-й минуте матча гостей вывел вперед Пабло Фонтанелло. Пермяки сравняли результат после точного удара Роланда Гиголаева. В дополнительное время командам забить не удалось. В серии пенальти точнее были гости – 4:2. В четвертьфинале «Урал» сыграет с победителем пары «Краснодар» - «Оренбург».

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1/8 финала