«Амкар» по пенальти уступил «Уралу» в Кубке России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Амкаром» и «Уралом»
завершился победой гостей в серии пенальти.
Счет матча после основного и дополнительного времени был равным - 1:1.
На 38-й минуте матча гостей вывел вперед Пабло Фонтанелло.
Пермяки сравняли результат после точного удара Роланда Гиголаева. В
дополнительное время командам забить не удалось. В серии пенальти точнее были
гости – 4:2. В четвертьфинале «Урал» сыграет с победителем пары «Краснодар» - «Оренбург».
Кубок России
1/8 финала
Матч
Голы
Фонтанелло 38 (0:1). Гиголаев 74 (1:1).
Состав
Амкар: Селихов, Идову, Конде, Занев, Джикия (Зайцев, 118), Йовичич, Гол, Костюков, Гиголаев, Анене (Бодул, 69), Шиндер (Прокофьев, 108)
Урал: Арапов, Новиков (Меркулов, 73), Данцев, Фонтанелло, Коробов (Жуков, 118), Павленко (Подоксёнов, 96), Емельянов, Динга, Павлюченко, Лунгу, Чантурия
Предупреждения:
Конде, 81; Йовичич, 90; Занев, 90 - нет
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
26 октября 17:00, Звезда, Онлайн-трансляция