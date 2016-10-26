ВИДЕО ДНЯ: пять игроков «Барселоны» изображают боль от удара одной бутылкой
Сразу несколько игроков «Барселоны» попытались изобразить травму после попадания пластиковой бутылкой.
Комический эпизод произошел в матче «Барселоны» и «Валенсии» в чемпионате Испании. Во время празднования забитого гола игроками каталонского клуба к ним прилетела пластиковая бутылка. Спустя секунду после ее попадания сразу несколько футболистов, в том числе Маскерано, Неймар, Суарес и Роберто изобразили боль от попадания.
Федерация футбол Испании уже выступила с критикой такого поведения игроков «Барселоны».
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