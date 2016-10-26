Владимир Путин пообещал 500 миллионов на строительство площадок для воркаута в Крыму

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение выделить дополнительно 500 миллионов рублей на строительство спортивных площадок для воркаута в Крыму.

Об этом стало известно во время форума ОНФ, проходившего на полуострове. На просьбу отложить реконструкцию одного спортивного объекта в Крыму и на освободившиеся деньги построить площадки для воркаута, президент России ответил:

«У нас ведь лишних денег нет в стране. Я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что мы так вот щедрой рукой, как сеятель на известной картине, разбрасываемся сотнями миллионов. Я просто знаю, что это острая проблема. Реально этим нужно заниматься, если мы не хотим, чтобы молодые люди сидели на стакане либо с иголкой бегали.

Давайте мы не будем пересматривать программу, а просто добавим вам денег на эти площадки. Только это нужно сделать таким образом, чтобы деньги действительно пошли на эти площадки. Для этого нужно 500 миллионов? Хорошо», - приводит слова Путина «Р-Спорт».