Сергей Горлукович: «Спартак» по всем параметрам является фаворитом матча с ЦСКА

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Он считает красно-белых фаворитами предстоящей встречи.

«Думаю, фаворит – «Спартак». И дело даже не в том, что они опережают ЦСКА в турнирной таблице, а в том, что ЦСКА вообще не может найти свою игру в этом сезоне, я бы сказал, у них одни проблемы.

«Спартак», наоборот, после неудачного месяца набрал во всех планах - игровом, психологическом, по очкам. Во всем «Спартак» является фаворитом встречи», - цитирует Горлуковича ТАСС.

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится на «Открытие Арене» 29 октября. Начало в 18:00 по Москве.