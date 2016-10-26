«Динамо-ЛО» уступило «Белогорью», потерпев четвертое поражение подряд в Суперлиге

В матче пятого тура Суперлиги «Динамо-ЛО» проиграло «Белогорью» со счетом 1:3.

Первый сет выиграли динамовцы – 25:22, однако после подопечные Олега Согрина уступили в трех партиях подряд – 14:25, 22:25, 16:25. Встреча прошла в Петербурге.

После пяти игр сосновоборцы идут на 13 месте с двумя очками, клуб из Белгорода занимает восьмую позицию, имея в активе восемь очков.

Следующий матч «Динамо-ЛО» проведет 29 октября в гостях против «Кузбасса», «Белогорье» в Оренбурге в этот же день встретится с «Нефтяником».