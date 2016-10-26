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Обнародовано имя владельца ЦСКА. Им оказался не Евгений Гинер

Источник:  РБККомментарии

Евгений Гинер не является официальным владельцем компании, которой принадлежит футбольный клуб ЦСКА.

РБК сообщает, что об этом стало известно из финансовой отчетности компании Bluecastle Enterprises Limited, которой принадлежит футбольный клуб ЦСКА. Согласно британским законам с 2016 года  все компании обязаны в официальной отчетности указывать имя конечного бенефициара. В случае с Bluecastle Enterprises Limited таким бенефициаром компании оказался 36-летний Вадим Гинер. Он указан как лицо, владеющее более 75% акций компании.

Вадим Гинер впервые стал известен общественности в в феврале 2005 года, когда на него было совершено покушение. Преступников тогда не нашли, президент ЦСКА связывал нападение с собственной деятельностью. «Конечно, покушаться именно на него не могли, Вадим никому не перешел дорогу. Значит, было по отношению ко мне», — заявлял Гинер.

На момент покушения Гинер-младший уже работал в клубной структуре ЦСКА, отвечая, в частности, за организацию поездок на международные матчи с участием команды, в том числе на игры Лиги чемпионов. При этом сам он рассказывал, что футбол не входил в число его главных увлечений. «Надо сказать, я не был никогда большим фанатом футбола», — рассказывал Вадим Гинер в 2007 году в интервью журналу «Элита Общества». - «Первый раз поинтересовался счетом игры, когда отец стал тем, кем он стал. Помню, друзья очень удивились, с чего это у меня интерес к футболу проснулся. Пришлось рассказать, что отец теперь — президент ЦСКА. Спустя какое-то время он привлек меня к своему делу. В ЦСКА я занимался организацией международных матчей». В том же интервью Вадим Гинер рассказал, что после окончания школы в России изучал экономику в Лондоне, при этом подчеркивал, что работать хотел бы исключительно в России.

Также из отчетности следовало, что как минимум 76% акций футбольного клуба ЦСКА находится в залоге у ВЭБа. Чистый убыток Bluecastle Enterprises Limited вырос в 2015 году в 14,6 раза, до $49,747 млн. Компания объясняет это расходами на строительство стадиона ЦСКА, открывшегося в начале сентября.

В начале октября «Советский спорт» сообщал о планах Евгения Гинера продать ЦСКА. Позже президент ЦСКА в своем публичном комментарии не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию.  

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