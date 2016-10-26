Кузнецова вышла в полуфинал Итогового турнира WTA за счет победы Радвански над Мугурусой

Андрей Чесноков: Кузнецова с такой игрой может войти в топ-4 теннисистов в следующем году

Знаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков заявил, что Светлана Кузнецова с такой игрой в следующем году может войти в топ-4 лучших теннисистов.