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Кузнецова вышла в полуфинал Итогового турнира WTA за счет победы Радвански над Мугурусой

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Победа польской теннисистки Агнешки Радвански над испанской Гарбинье Мугурусой вывела россиянку Светлану Кузнецову в полуфинал Итогового турнира WTA.

Встреча, длившаяся один час 36 минут закончилась со счетом 7:6, 6:3 в пользу Радваньски.

Ранее, 31-летняя российская теннисистка одержала две победы на групповом этапе турнира, переиграв Радваньску (7:5, 1:6, 7:5), а затем чешку Каролину Плишкову (3:6, 6:2, 7:6).

Таким образом, Кузнецова досрочно обеспечила себе выход из группы. В заключительном туре Белой группы россиянка встретится 28 октября с Мугурусой.

Матч

Радванска А. (Польша) - Мугуруса Г. (Испания) - 7:6, 6:3

Место и дата

26 октября 16:00, , Онлайн-трансляция

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