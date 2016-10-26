Кузнецова вышла в полуфинал Итогового турнира WTA за счет победы Радвански над Мугурусой
Победа польской теннисистки Агнешки Радвански над испанской
Гарбинье Мугурусой вывела россиянку Светлану Кузнецову в полуфинал Итогового
турнира WTA.
Встреча, длившаяся
один час 36 минут закончилась со счетом 7:6, 6:3 в пользу Радваньски.
Ранее,
31-летняя российская теннисистка одержала две победы на групповом этапе
турнира, переиграв Радваньску (7:5, 1:6, 7:5), а затем чешку Каролину Плишкову (3:6, 6:2, 7:6).
Таким образом, Кузнецова досрочно обеспечила себе выход из группы. В заключительном туре Белой группы россиянка встретится 28 октября с Мугурусой.
Матч
Радванска А. (Польша) - Мугуруса Г. (Испания) - 7:6, 6:3
Место и дата
26 октября 16:00, , Онлайн-трансляция
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