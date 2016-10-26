На станции метро «ЦСКА» появится скульптура Виктора Хряпы
На станции метро «ЦСКА» появится скульптура
баскетболиста одноименного клуба Виктора Хряпы. На данный момент началась работа
над ее сооружением.
«Частью оформления станции метро «ЦСКА» на
Ходынском поле, которую планируется открыть уже в декабре этого года, станут
фигуры спортсменов-армейцев. Честью стать прообразом для фигуры баскетболиста и
представлять наш клуб удостоился Виктор Хряпа», - сообщает ПБК ЦСКА в своем Instagram.
34-летний Виктор Хряпа в составе ЦСКА дважды
выиграл Евролигу и 11 раз завоевывал золотые медали чемпионата России. В
составе сборной России становился чемпионом Европы-2007.
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