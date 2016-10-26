Александр Атаманенко: Все билеты на дерби уже давно проданы

Коммерческий директор стадиона «Открытие Арена» Александр Атаманенко заявил, что все билеты на матч «Спартак» - ЦСКА, который пройдет в рамках 12-го тура российской премьер-лиги, проданы.

«Все билеты на дерби уже давно проданы. Продажа билетов была запланирована в четыре этапа. На первом этапе возможность покупки была только у обладателей сезонных абонементов. На втором этапе билеты могли купить все держатели карт болельщика, а на третьем этапе были открыты свободные продажи и за два дня все билеты были проданы. До последнего этапа – открытия касс, уже не дошло и билеты закончились. Ждём аншлаг! Приглашаем всех прийти и поддержать команду в этом важном матче», - приводит слова Атаманенко «Чемпионат.com».

Напомним, в субботу, 29 октября красно-белые примут на своей арене армейцев. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.