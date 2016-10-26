Женская сборная России U-17 обыграла Литву в квалификации чемпионата Европы

Матч отборочного турнира чемпионата Еыропы-2017 среди футболисток не старше 17 лет между сборными Литвы и России завершился победой россиянок. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу российских футболисток.

В составе сборной России отличились Варвара Рубцова и Кристина Черкасова. Россиянки лидируют в восьмой группе, имея в активе шесть очков. 29 октября в Мариямполе (Литва) российская команда сыграет со сборной Англии.

Чемпионат Европы U-17

Женщины

Отборочный турнир

Группа 8.

Каунас (Литва)

Литва – Россия – 0:2

Голы: Рубцова, 38, Черкасова, 67.