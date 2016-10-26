Женская сборная России U-17 обыграла Литву в квалификации чемпионата Европы
Матч отборочного турнира чемпионата Еыропы-2017
среди футболисток не старше 17 лет между сборными Литвы и России завершился
победой россиянок. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу российских футболисток.
В составе сборной России отличились Варвара Рубцова и Кристина Черкасова. Россиянки лидируют в
восьмой группе, имея в активе шесть очков. 29 октября в Мариямполе
(Литва) российская команда сыграет со сборной Англии.
Чемпионат Европы U-17
Женщины
Отборочный турнир
Группа 8.
Каунас (Литва)
Литва – Россия – 0:2
Голы: Рубцова, 38, Черкасова, 67.
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