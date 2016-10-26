«Динамо», отыгравшись с 0:2, уступило «Тосно» в 1/8 финала Кубка России
В матче 1/8 финала Кубка России «Тосно» дома обыграло «Динамо» со счетом 3:2.
На перерыв хозяева ушли с преимуществом в два мяча: отличились Вагиз Галиулин и Рустем Мухаметшин. Во втором тайме динамовцы отыгрались, благодаря голам Кирилла Панченко и Фатоса Бечирая, однако за две минуты до конца Павел Киреенко снова вывел тосненцев вперед, установив окончательный счет.
В четвертьфинале подопечные Дмитрия Парфенова встретятся с победителем матча «Крылья Советов» - «Локомотив», который пройдет 27 октября в Самаре и начнется в 18:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.
В ФНЛ следующий матч «Тосно» сыграет 30 октября в Хабаровске против «СКА-Энергии», «Динамо» в этот же день в Ярославле встретится с «Шинником».
Матч
Голы
Галиулин 22 (1:0). Мухаметшин 45 (2:0). Панченко 54 (2:1). Бечирай 85 (2:2). Киреенко 88 (3:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Абазов, Гарбуз, Мухаметшин, Тетрашвили (Богаев, 76), Кашчелан, Галиулин (Киреенко, 87), Палиенко (Чиркин, 78), Кутьин
Динамо: Нарубин, Терехов С., Уилкшир (Козлов, 46), Хольмен, Темников, Бюттнер, Рыков, Зотов, Сапета, Панченко, Луценко (Бечирай, 46)
Предупреждения:
Дугалич, 5; Кашчелан, 38; Кутьин, 69; Нигматуллин, 81 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция