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«Динамо», отыгравшись с 0:2, уступило «Тосно» в 1/8 финала Кубка России

Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

В матче 1/8 финала Кубка России «Тосно» дома обыграло «Динамо» со счетом 3:2.

На перерыв хозяева ушли с преимуществом в два мяча: отличились Вагиз Галиулин и Рустем Мухаметшин. Во втором тайме динамовцы отыгрались, благодаря голам Кирилла Панченко и Фатоса Бечирая, однако за две минуты до конца Павел Киреенко снова вывел тосненцев вперед, установив окончательный счет.

В четвертьфинале подопечные Дмитрия Парфенова встретятся с победителем матча «Крылья Советов» - «Локомотив», который пройдет 27 октября в Самаре и начнется в 18:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.   

В ФНЛ следующий матч «Тосно» сыграет 30 октября в Хабаровске против «СКА-Энергии», «Динамо» в этот же день в Ярославле встретится с «Шинником». 

Матч

Тосно - Динамо - 3:2 (2:0)

Голы

Галиулин 22 (1:0). Мухаметшин 45 (2:0). Панченко 54 (2:1). Бечирай 85 (2:2). Киреенко 88 (3:2).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Абазов, Гарбуз, Мухаметшин, Тетрашвили (Богаев, 76), Кашчелан, Галиулин (Киреенко, 87), Палиенко (Чиркин, 78), Кутьин

Динамо: Нарубин, Терехов С., Уилкшир (Козлов, 46), Хольмен, Темников, Бюттнер, Рыков, Зотов, Сапета, Панченко, Луценко (Бечирай, 46)

Предупреждения:

Дугалич, 5; Кашчелан, 38; Кутьин, 69; Нигматуллин, 81 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция

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