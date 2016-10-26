«Динамо», отыгравшись с 0:2, уступило «Тосно» в 1/8 финала Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России «Тосно» дома обыграло «Динамо» со счетом 3:2.

На перерыв хозяева ушли с преимуществом в два мяча: отличились Вагиз Галиулин и Рустем Мухаметшин. Во втором тайме динамовцы отыгрались, благодаря голам Кирилла Панченко и Фатоса Бечирая, однако за две минуты до конца Павел Киреенко снова вывел тосненцев вперед, установив окончательный счет.

В четвертьфинале подопечные Дмитрия Парфенова встретятся с победителем матча «Крылья Советов» - «Локомотив», который пройдет 27 октября в Самаре и начнется в 18:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

В ФНЛ следующий матч «Тосно» сыграет 30 октября в Хабаровске против «СКА-Энергии», «Динамо» в этот же день в Ярославле встретится с «Шинником».

