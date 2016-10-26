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DreamHack анонсировала турнир DreamHack Masters Las Vegas по CS:GO

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Организация DreamHack анонсировала турнир DreamHack Masters Las Vegas по Counter-Strike: Global Offensive.

В турнире примут частие 16 команд. Восемь коллективов пройдут этап открытых и закрытых отборочных, а остальные восемь получат прямые инвайты на турнир. Для Европы выделены четыре слота на турнр, три для Северной Америки, а для Азии и Океании один слот.


Группой этап турнира пройдет с 15 по 17 февраля в Лас-Вегасе в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand. Стадия плей-офф запланирована на 18 и 19 февраля в MGM Grand Garden Arena. Призовой фонд турнира составит 450 000 долларов.

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