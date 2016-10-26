Федор Канарейкин: Создали достаточно моментов, чтобы забить больше

Главный тренер ХК «Авангард» Федор Канарейкин прокомментировал победу своей команды в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым».

- Первым делом хочу поздравить своих ребят с победой. Что касается самой игры, то нам удались сегодня два периода: мы и в игру хорошо вошли, и контроль шайбы был. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше. Что касается третьего периода, то тот план на игру, который мы выполняли 40 минут, мы в последнем периоде сами упустили, перевернули страницу. Конечно, у нас сегодня был очень сильный соперник, которого вернули в игру и получили проблемы. Хорошо, что доиграли до конца, но я сказал ребятам, что надо работать весь матч, - цитирует Канарейкина официальный сайт омской команды.

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Авангарда».

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