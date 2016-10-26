Федор Канарейкин: Создали достаточно моментов, чтобы забить больше
Главный тренер ХК «Авангард» Федор Канарейкин прокомментировал победу своей команды в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым».
- Первым делом хочу поздравить своих ребят с победой. Что касается самой игры, то нам удались сегодня два периода: мы и в игру хорошо вошли, и контроль шайбы был. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше. Что касается третьего периода, то тот план на игру, который мы выполняли 40 минут, мы в последнем периоде сами упустили, перевернули страницу. Конечно, у нас сегодня был очень сильный соперник, которого вернули в игру и получили проблемы. Хорошо, что доиграли до конца, но я сказал ребятам, что надо работать весь матч, - цитирует Канарейкина официальный сайт омской команды.
Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Авангарда».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Авангард - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Голы:
Паршин (Зубов, Лемтюгов), 4:14 (0:1). Соботка (Густафсон, Анелёв), 13:51 (0:2). Лемтюгов (Медведев, Мартынов), 25:36 (0:3). Капризов (Лепистё, Хартикайнен), 46:00 (1:3). Куляш (Капризов, Воробьёв М.), 47:44 (2:3).
Место и дата
26 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция