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Павел Врба: В России детских тренеров очень интересуют результаты, в Европе этого нет

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Павел Врба встретился с тренерами академии клуба. Он рассказал, в чем состоит отличие в работе детских тренеров в России и в Европе.

«Я заметил, что в России детских тренеров очень интересуют результаты. В Европе этого нет. Дети играют в свое удовольствие, их не ругают, не мучают силовыми тренировками. В Чехии проехать сто километров на автобусе – это очень далеко. Я не понимаю, как можно проехать тысячу, чтобы сыграть два тайма по тридцать минут и вернуться обратно.

 В Чехии 11 на 11 на большом поле начинают играть после 13 лет. У вас переходят в 12. Самое главное для игрока 12-13 лет что? Техника, умение обращаться с мячом. Тактическим нюансам, силовой выносливости его еще научат. Важно, научить его обращению с мячом. А где больше касаний мяча? На большом поле или маленьком? Конечно, на маленьком. Поэтому до 13-14 лет у нас играют 8 на 8», - цитирует Врбу официальный сайт «Анжи».

Павел Врба возглавил «Анжи» перед началом нынешнего сезона. Ранее он работал со сборной Чехии, с которой он выступал на Евро-2016.

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