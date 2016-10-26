Павел Врба: В России детских тренеров очень интересуют результаты, в Европе этого нет
Главный тренер «Анжи» Павел Врба встретился с
тренерами академии клуба. Он рассказал, в чем состоит отличие в работе детских
тренеров в России и в Европе.
«Я заметил, что в России детских тренеров очень
интересуют результаты. В Европе этого нет. Дети играют в свое удовольствие, их
не ругают, не мучают силовыми тренировками. В Чехии проехать сто километров на
автобусе – это очень далеко. Я не понимаю, как можно проехать тысячу, чтобы
сыграть два тайма по тридцать минут и вернуться обратно.
В Чехии 11 на 11 на большом поле начинают играть после 13
лет. У вас переходят в 12. Самое главное для игрока 12-13 лет что? Техника,
умение обращаться с мячом. Тактическим нюансам, силовой выносливости его еще
научат. Важно, научить его обращению с мячом. А где больше касаний мяча? На
большом поле или маленьком? Конечно, на маленьком. Поэтому до 13-14 лет у нас
играют 8 на 8», - цитирует Врбу официальный сайт «Анжи».
Павел Врба возглавил «Анжи» перед началом
нынешнего сезона. Ранее он работал со сборной Чехии, с которой он выступал на
Евро-2016.