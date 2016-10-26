Данис Зарипов заработал 800-е очко в чемпионатах России
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов результативной передачей на Виктора Антипина в матче с «Кузней» набрал 800-е очко в чемпионатах России.
На счету 35-летнего форварда 597 баллов, которые он набрал в 550 матчах КХЛ.
Стоит
отметить, что партнер по команде Зарипова Сергей Мозякин в этом матче заработал
949-е очко.
Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским и новокузнецким «Металлургами» завершился победой хозяев со счетом 3:2.
Матч
Металлург Мг - Металлург Нк - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Антипин (Зарипов), 0:26 (1:0). Соловьёв (Комаристый), 22:49 (1:1). Мозякин 24:48 (2:1). Коварж (Казионов Д.), 39:58 (3:1). I. Yemets (Михеев, Разумов), 56:10 (3:2).
Место и дата
26 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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