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Минспорта Франции недовольно правилами ММА

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Министерство спорта Франции запретило проведение турниров по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщает издание Sky Sports.

«Бои должны проводиться на ковре или в ринге с тремя или четырьмя веревками. Углы должны быть защищены. Запрещены удары коленями по лежащему сопернику, удары локтями, удары головой, удары по гениталиям, затылку и горлу, тычки пальцами в глаза, рот и нос, бросок соперника на шею или голову, выбрасывание соперника с ринга», - говорится в правилах проведения боев во Франции.

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