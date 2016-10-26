Минспорта Франции недовольно правилами ММА
Министерство спорта Франции запретило проведение турниров по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщает издание Sky Sports.
«Бои должны проводиться на ковре или в ринге с тремя или четырьмя веревками. Углы должны быть защищены. Запрещены удары коленями по лежащему сопернику, удары локтями, удары головой, удары по гениталиям, затылку и горлу, тычки пальцами в глаза, рот и нос, бросок соперника на шею или голову, выбрасывание соперника с ринга», - говорится в правилах проведения боев во Франции.
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