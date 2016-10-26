Квинси Промес: Поддержка команды, друзей и семьи мотивирует меня не на 100, а на 200%
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поблагодарил
болельщиков красно-белых за признание лучшим игроком команды в сезоне
2015/2016.
«Очень рад получить награду лучшего игрока сезона-2015/16, по мнению наших болельщиков. Я хочу поблагодарить всю команду, друзей и мою семью, которые всегда поддерживают меня. Это мотивирует меня отдаваться не на 100%, а на 200% ради «Спартака», - написал Промес в инстаграме.
Напомним, по давней традиции болельщики
красно-белых дарят лучшему игроку сезона статуэтку Золотого кабана. На днях
этот приз был вручен 24-летнему голландцу.
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