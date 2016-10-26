Илья Воробьев: Мы нормально полетали – за шесть дней вокруг света облетели
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Кузней».
– Так получилось, что мы нормально полетали – за шесть дней вокруг света облетели. Поэтому сложновато ребятам было перестроиться, войти в ритм. И вот такой первый гол очень опасен – когда ты его забиваешь, сразу дает такое видимое преимущество, которое лишь видимое.
– Было много брака в передачах, но
само движение весьма неплохое. Это
следствие восстановительных мероприятий
или настроя?
– Знаете, мы вчера сделали тренировку по желанию, но я был удивлен, потому что очень много ребят пришло. Поэтому восстанавливались через работу, - цитирует Воробьева официальный сайт «Магнитки».
Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским и новокузнецким «Металлургами» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Магнитки».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Металлург Нк - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Антипин (Зарипов), 0:26 (1:0). Соловьёв (Комаристый), 22:49 (1:1). Мозякин 24:48 (2:1). Коварж (Казионов Д.), 39:58 (3:1). I. Yemets (Михеев, Разумов), 56:10 (3:2).
Место и дата
26 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция