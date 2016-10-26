Илья Воробьев: Мы нормально полетали – за шесть дней вокруг света облетели

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Кузней».

– Так получилось, что мы нормально полетали – за шесть дней вокруг света облетели. Поэтому сложновато ребятам было перестроиться, войти в ритм. И вот такой первый гол очень опасен – когда ты его забиваешь, сразу дает такое видимое преимущество, которое лишь видимое.

– Было много брака в передачах, но само движение весьма неплохое. Это следствие восстановительных мероприятий или настроя?

– Знаете, мы вчера сделали тренировку по желанию, но я был удивлен, потому что очень много ребят пришло. Поэтому восстанавливались через работу, - цитирует Воробьева официальный сайт «Магнитки».



Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским и новокузнецким «Металлургами» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Магнитки».

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