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Илья Воробьев: Мы нормально полетали – за шесть дней вокруг света облетели

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Кузней».

– Так получилось, что мы нормально полетали – за шесть дней вокруг света облетели. Поэтому сложновато ребятам было перестроиться, войти в ритм. И вот такой первый гол очень опасен – когда ты его забиваешь, сразу дает такое видимое преимущество, которое лишь видимое.

– Было много брака в передачах, но само движение весьма неплохое. Это следствие восстановительных мероприятий или настроя?
– Знаете, мы вчера сделали тренировку по желанию, но я был удивлен, потому что очень много ребят пришло. Поэтому восстанавливались через работу, - цитирует Воробьева официальный сайт «Магнитки».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским и новокузнецким «Металлургами» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Магнитки».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Металлург Мг - Металлург Нк - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Антипин (Зарипов), 0:26 (1:0). Соловьёв (Комаристый), 22:49 (1:1). Мозякин 24:48 (2:1). Коварж (Казионов Д.), 39:58 (3:1). I. Yemets (Михеев, Разумов), 56:10 (3:2).

Место и дата

26 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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