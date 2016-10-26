Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Енисей2 : 3Сибирь
Футбол  Тосно3 : 2Динамо
Футбол  Рубин1 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Амкар1 : 1 (2:4)Урал
Футбол  Терек1 : 1 (3:4)Уфа
Футбол  Ювентус2 : 0Сампдория
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита Безлихотнов: «Сибирь» может дойти до полуфинала Кубка России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Сибири» Никита Безлихотнов поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Кубка России против «Енисея». Напомним, что его команда победила в дополнительное время со счетом 3:2.

«Рады, что одержали нелегкую победу в матче с «Енисеем». Впереди домашняя игра – нужно будет выигрывать. Задача пока просто побеждать в каждой игре, дальше уже станет видно», - цитирует Безлихотнова «Р-Спорт».

В четвертьфинале «Сибирь» сыграет с победителем пары «Рубин» - «СКА-Хабаровск».

«Еще не знаем, с кем предстоит играть: с «Рубином» или «СКА-Хабаровском». Эти команды могут быть проходимыми, поэтому считаем возможным дойти до полуфинала и сделаем все возможное для этого», - добавил Безлихотнов.

Матч

Енисей - Сибирь - 2:3 (0:0)

Голы

Гультяев 60 (1:0). Беляев 62 (1:1 - пен.). Малоян 91 (2:1). Вотинов 98 (2:2). Вотинов 105 (2:3).

Состав

Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Коротаев (Алиев, 66), Ланин, Рожков, Иванов (Семакин, 90), Ломакин (Фатуллаев, 66), Малоян, Камеш

Сибирь: Трунин, Качан, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Андреев, Макаренко, Овсепян, Безлихотнов (Беляев, 46 Вотинов, 75), Коржунов (Кувшинов, 85), Азаров

Предупреждения:

Гультяев, 42 - Макаренко, 8; Азаров, 70

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

26 октября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Прощенный Цакташ не простил СКАПрощенный Цакташ не простил СКАХабаровский СКА, игравший больше часа в меньшинстве, уступил казанскому «Рубину» лишь в овертайме 1/8 финала Кубка России.«Тосно» – в цель! Тосненцы не пустили «Динамо» в четвертьфинал Кубка России«Тосно» – в цель! Тосненцы не пустили «Динамо» в четвертьфинал Кубка РоссииЛидеры ФНЛ «Тосно» и «Динамо» в кубковом матче отрепетировали возможную встречу через год в премьер-лиге. Больше повезло тосненцам.Кастинг для «Спартака»Кастинг для «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» - о симпатиях к «Тосно» и потенциальной опасности российского Кубка для карьеры Массимо Карреры.«Уфа» на выезде обыграла «Терек» по пенальти и вышла в четвертьфинал Кубка РоссииМатч 1/8 финала Кубка России между «Тереком» и «Уфой» завершился победой гостей в серии пенальти.Кубок России. 1/8 финала. «Тосно» обыграло «Динамо», «Терек» по пенальти уступил «Уфе» и другие матчиРезультаты матчей 1/8 финала Кубка России по футболу.«Рубин» в дополнительное время обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в четвертьфинал Кубка РоссииМатч 1/8 финала Кубка России между казанским «Рубином» и «СКА-Хабаровском» завершился победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча - 1:0 в пользу «Рубина».«Динамо», отыгравшись с 0:2, уступило «Тосно» в 1/8 финала Кубка РоссииВ матче 1/8 финала Кубка России «Тосно» дома обыграло «Динамо» со счетом 3:2.«Амкар» по пенальти уступил «Уралу» в Кубке РоссииМатч 1/8 финала Кубка России между «Амкаром» и «Уралом» завершился победой гостей в серии пенальти. Счет матча после основного и дополнительного времени был равным - 1:1.«Тосно -– «Динамо». Онлайн«Тосно» примет сегодня московское «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.«Терек» – «Уфа». Онлайн«Терек» примет сегодня «Уфу» в 1/8 финала Кубка России.«Рубин» – «СКА-Хабаровск». Онлайн«Рубин» примет сегодня «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России.Экстрим дня. «Енисей» и «Сибирь» устроили яркую встречу зимыЭкстрим дня. «Енисей» и «Сибирь» устроили яркую встречу зимыВо время игры в Красноярске снег не только шел, но уже и лежал на беговых дорожках, столбик термометра показывал 7 градусов ниже нуля.Сергей Кирсанов: Я от всей души благодарен ребятам за эту победуГлавный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал победу своих подопечных над «Енисеем» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.Андрей Тихонов: В какой-то момент я ошибся в заменеГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Сибирью».«Тосно» – «Динамо». Милевский остался на скамейке запасныхСтала известна заявка «Тосно» на матч 1/8 финала Кубка России против «Динамо».«Тосно» – «Динамо». Нарубин – в воротах, Бюттнер выйдет с первых минутСтала известна заявка «Динамо» на матч 1/8 финала Кубка России против «Тосно».«Сибирь» обыграла «Енисей» в Кубке России, проигрывая по ходу матча дваждыВ матче 1/8 финала Кубка России «Сибирь» на выезде обыграла «Енисей» со счетом 3:2.Роберт Евдокимов: «Оренбургу» нечего терять, над нами ничего не довлеетГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов перед матчем 1/8 финала Кубка России с «Краснодаром» рассказал о задачах, которые стоят перед командой в нынешнем сезоне.Торнике Окриашвили: У «Краснодара» очень удачная кубковая сетка, значит, нужно выходить в финалПолузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили высказался о матче 1/8 финала Кубка России с «Оренбургом».Кубок России. «Енисей» – «Сибирь». Онлайн«Енисей» примет сегодня «Сибирь» в 1/8 финала Кубка России.

Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение