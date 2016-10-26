Никита Безлихотнов: «Сибирь» может дойти до полуфинала Кубка России
Полузащитник «Сибири» Никита Безлихотнов
поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Кубка России против «Енисея».
Напомним, что его команда победила в дополнительное время со счетом 3:2.
«Рады, что одержали нелегкую победу в матче с «Енисеем».
Впереди домашняя игра – нужно будет выигрывать. Задача пока просто побеждать в
каждой игре, дальше уже станет видно», - цитирует Безлихотнова «Р-Спорт».
В четвертьфинале «Сибирь» сыграет с победителем
пары «Рубин» - «СКА-Хабаровск».
«Еще не знаем, с кем предстоит играть: с «Рубином»
или «СКА-Хабаровском». Эти команды могут быть проходимыми, поэтому считаем
возможным дойти до полуфинала и сделаем все возможное для этого», -
добавил Безлихотнов.
Гультяев 60 (1:0). Беляев 62 (1:1 - пен.). Малоян 91 (2:1). Вотинов 98 (2:2). Вотинов 105 (2:3). Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Коротаев (Алиев, 66), Ланин, Рожков, Иванов (Семакин, 90), Ломакин (Фатуллаев, 66), Малоян, Камеш Сибирь: Трунин, Качан, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Андреев, Макаренко, Овсепян, Безлихотнов (Беляев, 46 Вотинов, 75), Коржунов (Кувшинов, 85), Азаров Гультяев, 42 - Макаренко, 8; Азаров, 70 Игорь Федотов (Россия) 26 октября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Гультяев 60 (1:0). Беляев 62 (1:1 - пен.). Малоян 91 (2:1). Вотинов 98 (2:2). Вотинов 105 (2:3).
Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Коротаев (Алиев, 66), Ланин, Рожков, Иванов (Семакин, 90), Ломакин (Фатуллаев, 66), Малоян, Камеш
Сибирь: Трунин, Качан, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Андреев, Макаренко, Овсепян, Безлихотнов (Беляев, 46 Вотинов, 75), Коржунов (Кувшинов, 85), Азаров
Гультяев, 42 - Макаренко, 8; Азаров, 70
Игорь Федотов (Россия)
26 октября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция