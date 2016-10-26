Никита Безлихотнов: «Сибирь» может дойти до полуфинала Кубка России

Полузащитник «Сибири» Никита Безлихотнов поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Кубка России против «Енисея». Напомним, что его команда победила в дополнительное время со счетом 3:2.

«Рады, что одержали нелегкую победу в матче с «Енисеем». Впереди домашняя игра – нужно будет выигрывать. Задача пока просто побеждать в каждой игре, дальше уже станет видно», - цитирует Безлихотнова «Р-Спорт».

В четвертьфинале «Сибирь» сыграет с победителем пары «Рубин» - «СКА-Хабаровск».

«Еще не знаем, с кем предстоит играть: с «Рубином» или «СКА-Хабаровском». Эти команды могут быть проходимыми, поэтому считаем возможным дойти до полуфинала и сделаем все возможное для этого», - добавил Безлихотнов.