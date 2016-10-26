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Виктор Антипин: Всегда приятно получить вызов в сборную

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин прокомментировал победу своей команды над одноклубниками из Новокузнецка.

– Новокузнецк – молодая, амбициозная и быстрая команда – с ними всегда тяжело играть. Несмотря на то, что они идут в конце таблицы, они каждую игру бьются и постоянно с ними получаются тяжелые игры.

– Какой период был переломным?
– Мы, в принципе, неплохо начали игру, а вот потом немного сбавили обороты. Пришлось все начинать заново.

– Тяжелым в плане перелетов получился у «Магнитки» выезд, плюс задержка рейса из Шанхая. Насколько это сказывалось?
– Ну чуть-чуть тяжело было сегодня играть – сказались длительные перелеты, разница во времени. Но мы готовились к игре и более-менее нормально себя чувствовали.

– В момент вашего гола Данис Зарипов набрал 800-е очко. Поздравили после шайбы?
– Сейчас поздравим в раздевалке, во время игры некогда было.

– Вызов в сборную – приятная новость. Какие есть комментарии?
– Всегда приятно получать такие вызовы. Я считаю, что это почетно. Теперь надо стараться и доказывать, - передает слова Антипина пресс-служба магнитогорского клуба.

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским и новокузнецким «Металлургами» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Магнитки».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Металлург Мг - Металлург Нк - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Антипин (Зарипов), 0:26 (1:0). Соловьёв (Комаристый), 22:49 (1:1). Мозякин 24:48 (2:1). Коварж (Казионов Д.), 39:58 (3:1). I. Yemets (Михеев, Разумов), 56:10 (3:2).

Место и дата

26 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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