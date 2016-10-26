«Шахтер» обыграл «Александрию» и вышел в четвертьфинал Кубка Украины
Матч 1/8 финала Кубка Украины между донецким «Шахтером»
и «Александрией» завершился «Шахтера». Итоговый счет матча – 2:1.
Матч проходил во Львове. В составе «горняков»
отличились Тарас Степаненко и Марлос. Под занавес матча один мяч отыграл Роман
Яремчук. Соперник «Шахтера» по 1/4 финала определится позднее после жеребьевки.
Кубок Украины
1/8 финала
«Шахтер» - «Александрия» - 2:1
Голы: Степаненко, 13, Марлос, 90+2 – Яремчук,
90+4
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