Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Енисей2 : 3Сибирь
Футбол  Тосно3 : 2Динамо
Футбол  Рубин1 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Амкар1 : 1 (2:4)Урал
Футбол  Терек1 : 1 (3:4)Уфа
Футбол  Ювентус2 : 0Сампдория
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Шахтер» обыграл «Александрию» и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 1/8 финала Кубка Украины между донецким «Шахтером» и «Александрией» завершился «Шахтера». Итоговый счет матча – 2:1.

Матч проходил во Львове. В составе «горняков» отличились Тарас Степаненко и Марлос. Под занавес матча один мяч отыграл Роман Яремчук. Соперник «Шахтера» по 1/4 финала определится позднее после жеребьевки.

Кубок Украины

1/8 финала

«Шахтер» - «Александрия» - 2:1

Голы: Степаненко, 13, Марлос, 90+2 – Яремчук, 90+4

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» в Кубке УкраиныМатч 1/8 финала Кубка Украины между киевским «Динамо» и луганской «Зарей» завершился победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Динамо».Ярмоленко поругался с фанатами киевского «Динамо» после матча с «Александрией»После матча 12-го тура чемпионат Украины «Александрия» - «Динамо» Киев (1:1) капитан гостей Андрей Ярмоленко вместе с командой отправился поговорить с фанатами. В итоге игрок остался недоволен жесткой критикой фанов.«Шахтер» обыграл «Звезду»Матч 12-го тура чемпионата Украины между «Звездой» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Шахтера».Сергей Ребров: Или оставляем всех игроков и берем нового тренера, или расстаемся с футболистами, которые потеряли мотивациюГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против «Александрии» в 12-м туре чемпионата Украины. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Киевское «Динамо» в день рождения Ярмоленко не сумело обыграть «Александрию»Матч 12-го тура чемпионата Украины между «Александрией» и киевским «Динамо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Ринат Ахметов: Мечтаю, чтобы на «Донбасс Арене» играл гимн Лиги чемпионовПрезидент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о проблемах команды. Он отметил, что мечтает о возвращении клуба в Донецк на стадион «Донбасс Арена».Фред: Радует, что весь мир объединился в борьбе против такой дряни, как расизмПолузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Бразилии Фред поделился своим мнением по поводу проблемы расизма в футболе.«Шахтер» отправил пять безответных мячей в ворота «Гента»«Шахтер» отправил пять безответных мячей в ворота «Гента»«Шахтер» во Львове взял верх над «Гентом» (5:0) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.«Шахтер» не сумел обыграть «Олимпик»Матч 11-го тура чемпионата Украины между донецкими клубами «Олимпик» и «Шахтер» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Барселона» рассматривает Канселу, Срну и Лихтштайнера на замену Видалю«Барселона» подыскивает варианты усиления позиции правого защитника в связи с вероятным уходом из клуба Алеиша Видаля.Борис Колесников: Во время отбора на Евро-2000 Ахметов предложил сборной Украины 100 000 долларов за победу над РоссиейВице-президент донецкого «Шахтера» Борис Колесников рассказал историю о владельце и президенте клуба Ринате Ахметове. Он отметил, что Ахметов пообещал премию сборной Украины за победу над сборной России в квалификации Евро-2016.Сергей Сидорчук: Склоки между игроками «Динамо» и «Шахтера» в сборной Украины остались в прошломПолузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал об атмосфере в сборной Украины.Александр Кучер: Заслуженно победили в матче с «Брагой»Защитник «Шахтера» Александр Кучер подвел итог встречи с португальской «Брагой» (2:0) во втором туре Лиги Европы.Жулиано претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыПолузащитник «Зенита» Жулиано вошел в список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.Паулу Фонсека: «Шахтер» одержал красивую победу над «Брагой»Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Брагой» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.«Шахтер» вдесятером обыграл «Брагу» в Лиге Европы«Шахтер» во Львове взял верх над «Брагой» (2:0) во втором туре группового этапа Лиги Европы.Киевское «Динамо» разгромило «Олимпик», а «Шахтер» крупно обыграл «Волынь»В рамках девятого тура чемпионата Украины «Динамо» (Кие) разгромило «Олимпик» (4:0), а «Шахтер» крупно обыграл «Волынь» (3:0).Клубы из Донецка и Луганска сыграют между собой в ЗапорожьеАндрей Шевченко: Мне бы хотелось, чтобы сборная Украины сыграла матч в ДонецкеГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил с 50-летием президента донецкого «Шахтера» Рината Ахметова.«Уфа» подпишет вратаря «Шахтера»«Уфа» подпишет контракт с третьим голкипером донецкого «Шахтера» Богданом Сарнавским, сообщает «Чемпионат».

Александрия
Александриякалендарьстатистика
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Кубок Украины
Кубок Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение