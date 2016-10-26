«Шахтер» обыграл «Александрию» и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

Сергей Ребров: Или оставляем всех игроков и берем нового тренера, или расстаемся с футболистами, которые потеряли мотивацию

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против «Александрии» в 12-м туре чемпионата Украины. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).