Алексей Береглазов: Вызов в сборную добавляет эмоций

Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов прокомментировал победу своей команды над одноклубниками из Новокузнецка.

– Тяжелая игра во всех смыслах. Мы в гостях у них проиграли, хотя играли неплохо. Сегодня они не давали нам оторваться, хорошо действовали в атаке и защите, вратарь у них сегодня отлично сыграл.

– Одним из ярких моментов матча стал твой силовой прием. Расскажи, что там было.

– Да просто загонял наш нападающий – не помню, кто это был – так что сопернику некуда было деваться, а я пошел встречать.

– Задержка при возвращении из выездной серии сегодня сказалась?

– Не так сильно. Отдохнули, восстановились. У нас сегодня были моменты, так что надо работать над завершением. Считаю, что сегодня могли больше забить.

– А какие комментарии по поводу вызова в сборную?

– Очень приятная новость, рад. Сборная России – это сборная России. Я всегда рад таким вызовам. Это добавляет эмоций, как и всем, - цитирует Береглазова официальный сайт магнитогорской команды.

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским и новокузнецким «Металлургами» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Магнитки».

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