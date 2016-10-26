Алексей Береглазов: Вызов в сборную добавляет эмоций
Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов прокомментировал победу своей команды над одноклубниками из Новокузнецка.
– Тяжелая игра во всех смыслах. Мы в гостях у них проиграли, хотя играли неплохо. Сегодня они не давали нам оторваться, хорошо действовали в атаке и защите, вратарь у них сегодня отлично сыграл.
– Одним
из ярких моментов матча стал твой силовой
прием. Расскажи, что там было.
– Да просто загонял наш нападающий – не помню, кто это был – так что сопернику некуда было деваться, а я пошел встречать.
– Задержка
при возвращении из выездной серии
сегодня сказалась?
– Не так сильно. Отдохнули, восстановились. У нас сегодня были моменты, так что надо работать над завершением. Считаю, что сегодня могли больше забить.
– А
какие комментарии по поводу вызова в
сборную?
– Очень приятная новость, рад. Сборная России – это сборная России. Я всегда рад таким вызовам. Это добавляет эмоций, как и всем, - цитирует Береглазова официальный сайт магнитогорской команды.
Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским и новокузнецким «Металлургами» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Магнитки».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Металлург Нк - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Антипин (Зарипов), 0:26 (1:0). Соловьёв (Комаристый), 22:49 (1:1). Мозякин 24:48 (2:1). Коварж (Казионов Д.), 39:58 (3:1). I. Yemets (Михеев, Разумов), 56:10 (3:2).
Место и дата
26 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция