«Рубин» в дополнительное время обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между казанским
«Рубином» и «СКА-Хабаровском» завершился победой хозяев в дополнительное время.
Итоговый счет матча - 1:0 в пользу «Рубина».
На 44-й минуте у гостей был удален Андрей Киреев.
Реализовать численное преимущество казанцы смогли лишь в само конце
дополнительного времени, когда головой отправил мяч в ворота Самуэль Гарсия. В
четвертьфинале «Рубин» сыграет с «Сибирью».
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с
ней вы можете здесь.
Кубок России. 1/8 финала
Матч
Рубин - СКА-Хабаровск - 1:0 (0:0)
Голы
Гарсия 118 (1:0).
Состав
Рубин: Нестеренко, Устинов (Ахметов, 46), Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Карадениз (Жонатас, 78), Цакташ, Оздоев, Гарсия, Лестьенн (Рочина, 70), Девич
СКА-Хабаровск: Довбня, Микуцкис, Киреев, Удалый, Иванов, Кацаев (Казанков, 74), Друзин, Карасёв (Калинский, 10), Черевко, Никифоров, Лескано (Булия, 68)
Предупреждения:
Устинов, 24; Оздоев, 52; Девич, 115 - Никифоров, 54; Черевко, 120
Удаления:
нет - Киреев, 44
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
26 октября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция