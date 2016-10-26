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«Рубин» в дополнительное время обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 1/8 финала Кубка России между казанским «Рубином» и «СКА-Хабаровском» завершился победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча - 1:0 в пользу «Рубина».

На 44-й минуте у гостей был удален Андрей Киреев. Реализовать численное преимущество казанцы смогли лишь в само конце дополнительного времени, когда головой отправил мяч в ворота Самуэль Гарсия. В четвертьфинале «Рубин» сыграет с «Сибирью».

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь. 

Кубок России. 1/8 финала

Матч

Рубин - СКА-Хабаровск - 1:0 (0:0)

Голы

Гарсия 118 (1:0).

Состав

Рубин: Нестеренко, Устинов (Ахметов, 46), Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Карадениз (Жонатас, 78), Цакташ, Оздоев, Гарсия, Лестьенн (Рочина, 70), Девич

СКА-Хабаровск: Довбня, Микуцкис, Киреев, Удалый, Иванов, Кацаев (Казанков, 74), Друзин, Карасёв (Калинский, 10), Черевко, Никифоров, Лескано (Булия, 68)

Предупреждения:

Устинов, 24; Оздоев, 52; Девич, 115 - Никифоров, 54; Черевко, 120

Удаления:

нет - Киреев, 44

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

26 октября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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