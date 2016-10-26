«Рубин» в дополнительное время обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Матч 1/8 финала Кубка России между казанским «Рубином» и «СКА-Хабаровском» завершился победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча - 1:0 в пользу «Рубина».

На 44-й минуте у гостей был удален Андрей Киреев. Реализовать численное преимущество казанцы смогли лишь в само конце дополнительного времени, когда головой отправил мяч в ворота Самуэль Гарсия. В четвертьфинале «Рубин» сыграет с «Сибирью».

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

Кубок России. 1/8 финала