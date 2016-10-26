Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» в Кубке Украины
Матч 1/8 финала Кубка Украины между киевским
«Динамо» и луганской «Зарей» завершился победой хозяев в дополнительное время.
Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Динамо».
В составе динамовцев отличились Дерлис Гонсалес и
Виктор Цыганков. «Заря» ответила голом с пенальти Рафаэля Форстера, а на
последних минутах основного времени сравнял счет Михаил Сиваков. В
дополнительное время Гонсалес оформил дубль, а Жуниор Мораес дважды реализовал
пенальти. Таким образом, «Динамо» вышло в 1/4 финала. Их соперник определится
после жеребьевки.
Кубок Украины. 1/8 финала
«Динамо» - «Заря» - 5:2
Голы: Гонсалес, 13, 97 Цыганков, 65, Мораес, 101,
120, оба с пенальти – Форстер, 22, Сиваков, 90/
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