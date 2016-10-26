«Уфа» на выезде обыграла «Терек» по пенальти и вышла в четвертьфинал Кубка России

читайте также

«Тосно» – в цель! Тосненцы не пустили «Динамо» в четвертьфинал Кубка России Лидеры ФНЛ «Тосно» и «Динамо» в кубковом матче отрепетировали возможную встречу через год в премьер-лиге. Больше повезло тосненцам.

Кастинг для «Спартака» Обозреватель «Советского спорта» - о симпатиях к «Тосно» и потенциальной опасности российского Кубка для карьеры Массимо Карреры.

Кубок России. 1/8 финала. «Тосно» обыграло «Динамо», «Терек» по пенальти уступил «Уфе» и другие матчи Результаты матчей 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Рубин» в дополнительное время обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в четвертьфинал Кубка России Матч 1/8 финала Кубка России между казанским «Рубином» и «СКА-Хабаровском» завершился победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча - 1:0 в пользу «Рубина».

Никита Безлихотнов: «Сибирь» может дойти до полуфинала Кубка России Полузащитник «Сибири» Никита Безлихотнов поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Кубка России против «Енисея». Напомним, что его команда победила в дополнительное время со счетом 3:2.

«Динамо», отыгравшись с 0:2, уступило «Тосно» в 1/8 финала Кубка России В матче 1/8 финала Кубка России «Тосно» дома обыграло «Динамо» со счетом 3:2.

«Амкар» по пенальти уступил «Уралу» в Кубке России Матч 1/8 финала Кубка России между «Амкаром» и «Уралом» завершился победой гостей в серии пенальти. Счет матча после основного и дополнительного времени был равным - 1:1.

«Тосно -– «Динамо». Онлайн «Тосно» примет сегодня московское «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.

«Терек» – «Уфа». Онлайн «Терек» примет сегодня «Уфу» в 1/8 финала Кубка России.

«Рубин» – «СКА-Хабаровск». Онлайн «Рубин» примет сегодня «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России.

Экстрим дня. «Енисей» и «Сибирь» устроили яркую встречу зимы Во время игры в Красноярске снег не только шел, но уже и лежал на беговых дорожках, столбик термометра показывал 7 градусов ниже нуля.

Сергей Кирсанов: Я от всей души благодарен ребятам за эту победу Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал победу своих подопечных над «Енисеем» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Андрей Тихонов: В какой-то момент я ошибся в замене Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Сибирью».

«Тосно» – «Динамо». Милевский остался на скамейке запасных Стала известна заявка «Тосно» на матч 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

«Тосно» – «Динамо». Нарубин – в воротах, Бюттнер выйдет с первых минут Стала известна заявка «Динамо» на матч 1/8 финала Кубка России против «Тосно».

«Сибирь» обыграла «Енисей» в Кубке России, проигрывая по ходу матча дважды В матче 1/8 финала Кубка России «Сибирь» на выезде обыграла «Енисей» со счетом 3:2.

Роберт Евдокимов: «Оренбургу» нечего терять, над нами ничего не довлеет Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов перед матчем 1/8 финала Кубка России с «Краснодаром» рассказал о задачах, которые стоят перед командой в нынешнем сезоне.

Торнике Окриашвили: У «Краснодара» очень удачная кубковая сетка, значит, нужно выходить в финал Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили высказался о матче 1/8 финала Кубка России с «Оренбургом».

Кубок России. «Енисей» – «Сибирь». Онлайн «Енисей» примет сегодня «Сибирь» в 1/8 финала Кубка России.