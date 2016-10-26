«Уфа» на выезде обыграла «Терек» по пенальти и вышла в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Тереком» и «Уфой» завершился победой гостей в серии пенальти.
Счет в
матче на 10-й минуте открыл полузащитник гостей Сильвестр Игбун. Грозненцы отыгрались
на 52-й минуте, силами Одисе Роши.
В дополнительное
время командам забить не удалось.
В серии пенальти точнее были футболисты «Уфы» – 4:3
В четвертьфинале подопечные Виктора Гончаренко сыграет с победителем матча «Анжи» - «Зенит».
Матч
Голы
Игбун 10 (0:1). Роши 52 (1:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Плиев (Родолфо, 118), Анхель, Уциев, Роши (Митришев, 102), Грозав, Кузяев, Пирис, Иванов, Балай
Уфа: Шелия, Аликин, Живоглядов, Никитин, Обляков, Засеев, Игбун, Стоцкий, Ванек (Марсиньо, 85), Батютин (Сухов, 46), Сысуев (Фатай, 94)
Предупреждения:
Кузяев, 55; Уциев, 62; Семёнов, 96 - Засеев, 66; Аликин, 80; Шелия, 114
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
26 октября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция