Кирилл Капризов: Штуки 2-3 точно мог забивать, но чего-то не хватило
Нападающий ХК «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом».- Третий период сыграли хорошо, а два первых провалили. У нас часто такое бывает, что мы начинаем проигрывать в первом периоде, потом бежим вперёд, забиваем, но нам не всегда хватает голов. Сегодня в концовке где-то не повезло.
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Чего не было в двух стартовых игровых
отрезках, что было в третьем?
- Не знаю. Возможно, надо сразу настраиваться немного по-другому, что-то поменять и начинать матч так же, как мы играем в третьем периоде.
В принципе нам на каждый матч нужно настраиваться, потому что надо забирать свои очки и подниматься выше в турнирной таблице, догонять лидеров. Конечно, «Авангард» - хорошая команда, они идут выше нас, поэтому нужно было выигрывать.
- Лично ты очень здорово
смотрелся в третьем периоде. В чём сумел
прибавить?
- Даже не знаю. Мне Харти хорошую передачу отдал, Уми тоже, сколько раз там выводили меня на броски? Штуки 2-3 точно мог забивать, но чего-то не хватило, - цитирует Капризова официальный сайт уфимской команды.
Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Авангарда».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Авангард - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Голы:
Паршин (Зубов, Лемтюгов), 4:14 (0:1). Соботка (Густафсон, Анелёв), 13:51 (0:2). Лемтюгов (Медведев, Мартынов), 25:36 (0:3). Капризов (Лепистё, Хартикайнен), 46:00 (1:3). Куляш (Капризов, Воробьёв М.), 47:44 (2:3).
Место и дата
26 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция