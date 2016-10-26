Кирилл Капризов: Штуки 2-3 точно мог забивать, но чего-то не хватило

Нападающий ХК «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом».

- Чего не было в двух стартовых игровых отрезках, что было в третьем?

- Не знаю. Возможно, надо сразу настраиваться немного по-другому, что-то поменять и начинать матч так же, как мы играем в третьем периоде.

В принципе нам на каждый матч нужно настраиваться, потому что надо забирать свои очки и подниматься выше в турнирной таблице, догонять лидеров. Конечно, «Авангард» - хорошая команда, они идут выше нас, поэтому нужно было выигрывать.

- Лично ты очень здорово смотрелся в третьем периоде. В чём сумел прибавить?

- Даже не знаю. Мне Харти хорошую передачу отдал, Уми тоже, сколько раз там выводили меня на броски? Штуки 2-3 точно мог забивать, но чего-то не хватило, - цитирует Капризова официальный сайт уфимской команды.



Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Авангарда».

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