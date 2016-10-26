«Торпедо» на выезде обыграло «Сочи»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи»
и «Торпедо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Торпедо».
У сочинцев единственная шайба в активе Эрика О’Делла. У «Торпедо» отличились Каспарс Даугавиньш и Кирилл Воробьев. «Торпедо»
набрала 51 очко и занимает третье место в Западной конференции. У «Сочи» 42
очка и пятое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
ХК Сочи - Торпедо - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Даугавиньш (Потапов), 12:02 (0:1). Воробьёв (Даугавиньш), 15:41 (0:2). О'Делл (Крикунов, Левицкий), 59:04 (1:2).
Место и дата
26 октября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
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