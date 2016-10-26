Максим Гончаров: Нельзя начинать матчи, в первых двух периодах вообще не играли
Защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров поделился мнением об игре своей команды в матче с «Авангардом».
- Хороший третий период получился, зрителям понравилось. Но так нельзя начинать матчи, в первых двух периодах мы вообще не играли. Надо разбираться в причинах.
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В двух стартовых периодах казалось, что
«Авангард» был свежее…
- Сложно сказать, были они свежее или нет, но получается так.
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Возможно, причины кроются в поездке на
Дальний Восток и Китай?
- Сложно судить. Может быть, причины в этом. У нас четыре дня не было игр, мы выбились из ритма.
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В третьем периоде «юлаевцы» резко
взвинтили темп. Как настраивались в
перерыве?
- Просто договорились, что будем играть в полную силу, вытаскивать игру и больше бросать по воротам. В двух первых периодах мы одиннадцать раз бросили по воротам, так не играют в таких матчах.
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Если говорить конкретно о вас, то ещё в
прошлом сезоне выступали за «Авангард».
Было принципиально сегодня победить?
- Для нас каждый матч принципиален. У нас плотно всё в турнирной таблице Восточной конференции, нам в каждой игре надо брать три очка, - передает слова Гончарова пресс-служба «Салавата».
Напоним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Авангарда».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Авангард - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Голы:
Паршин (Зубов, Лемтюгов), 4:14 (0:1). Соботка (Густафсон, Анелёв), 13:51 (0:2). Лемтюгов (Медведев, Мартынов), 25:36 (0:3). Капризов (Лепистё, Хартикайнен), 46:00 (1:3). Куляш (Капризов, Воробьёв М.), 47:44 (2:3).
Место и дата
26 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция