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Максим Гончаров: Нельзя начинать матчи, в первых двух периодах вообще не играли

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров поделился мнением об игре своей команды в матче с «Авангардом».

- Хороший третий период получился, зрителям понравилось. Но так нельзя начинать матчи, в первых двух периодах мы вообще не играли. Надо разбираться в причинах.

- В двух стартовых периодах казалось, что «Авангард» был свежее…
- Сложно сказать, были они свежее или нет, но получается так.

- Возможно, причины кроются в поездке на Дальний Восток и Китай?
- Сложно судить. Может быть, причины в этом. У нас четыре дня не было игр, мы выбились из ритма.

- В третьем периоде «юлаевцы» резко взвинтили темп. Как настраивались в перерыве?
- Просто договорились, что будем играть в полную силу, вытаскивать игру и больше бросать по воротам. В двух первых периодах мы одиннадцать раз бросили по воротам, так не играют в таких матчах.

- Если говорить конкретно о вас, то ещё в прошлом сезоне выступали за «Авангард». Было принципиально сегодня победить?
- Для нас каждый матч принципиален. У нас плотно всё в турнирной таблице Восточной конференции, нам в каждой игре надо брать три очка, - передает слова Гончарова пресс-служба «Салавата».

Напоним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Авангарда».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Салават Юлаев - Авангард - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Голы:

Паршин (Зубов, Лемтюгов), 4:14 (0:1). Соботка (Густафсон, Анелёв), 13:51 (0:2). Лемтюгов (Медведев, Мартынов), 25:36 (0:3). Капризов (Лепистё, Хартикайнен), 46:00 (1:3). Куляш (Капризов, Воробьёв М.), 47:44 (2:3).

Место и дата

26 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция


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