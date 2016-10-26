Василий Карасев: Усталось после «Автодора»? Что же начнется, когда «Зенит» начнет ездить на выезды?

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Еврокубка против «Мурсии» (83:85).

- По поводу возможной усталости после воскресной игры - что же начнется, когда мы начнем ездить на выезды? Глупость полная. У нас не получилось быстрой игры в нападении, было много потерь. У Тулсона это была только вторая игра, я чрезмерно в него поверил.



- Почему Карасев почти не выходил в четвертой четверти?

- Он вышел, сыграл плохо. Я спросил, может ли он продолжать игру, он ответил, что чувствует недомогание, голова болела.



- Почему Вихров потерял уверенность?

- Он не потерял, сыграл неплохо. Непросто играть, когда нет забивающего Карасева и с отвратительной по процентам игрой Тулсона. Что ни говори, но Маркович не забивающий игрок. Возможно, в концовке надо было выпустить Вихрова, - передает слова Карасева корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Еврокубка «Зенит» в овертайме дома проиграл «Мурсии» со счетом 83:85 (21:25, 15:14, 18:16, 20:19, 9:11).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Факундо Кампаццо, набравший 22 очка. В составе сине-бело-голубых больше всего очков (18) набрал Аарон Уайт, также 15 очков на счету Стефана Марковича.

До очной встречи петербуржцы обыграли «Баварию» (80:77), испанский клуб уступил мюнхенцам (84:92) и победил «Будучность» (86:77).

Следующий матч в турнире подопечные Василия Карасева проведут 2 ноября дома против «Будучности», «Мурсия» в этот же день встретится с «Уникахой». В Единой лиге ВТБ «Зенит» сыграет 30 октября в Петербурге против ВЭФа.

