Юрий Калитвинцев: «Динамо» будет болеть за «Тосно» в Кубке России
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России против «Тосно» (2:3).
- Любой на моем месте сказал бы, что получилась настоящая кубковая игра. Хорошая, качественная игра одной команды в атаке, другой – в обороне. После двух пропущенных мячей со стандартов в раздевалке не было никакой паники, мы продолжали гнуть свою линию. Отыгрались, сделали все возможное, чтобы выравнять счет, не игру – преимущество было на нашей стороне.
Третий мяч тоже пропустили со стандартного положения. Я много раз говорил, что при нем у нас идет персональная опека. Хочу посмотреть в глаза тем футболистам, которые не выполнили установку. Посмотрим, что они скажут. Тут легко в том плане, что мы знаем, кто с кем играл. Тренировали до этого стандарты, перед игрой с «Тосно» – особенно.
Концентрация была на тренировке, на матч ее не удалось перенести. Ее потеря сказалась на том, что мы проиграли. Хочу пожелать «Тосно» как можно дальше пройти в Кубке России, с сегодняшнего дня мы будем болеть за них. Почему? Дай бог они выиграют, и мы скажем, что проиграли обладателю кубка, - приводит слова Калитвинцева официальный сайт «Тосно».
Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Тосно» дома обыграло «Динамо» со счетом 3:2.
На перерыв хозяева ушли с преимуществом в два мяча: отличились Вагиз Галиулин и Рустем Мухаметшин. Во втором тайме динамовцы отыгрались, благодаря голам Кирилла Панченко и Фатоса Бечирая, однако за две минуты до конца Павел Киреенко снова вывел тосненцев вперед, установив окончательный счет.
В четвертьфинале подопечные Дмитрия Парфенова встретятся с победителем матча «Крылья Советов» - «Локомотив», который пройдет 27 октября в Самаре и начнется в 18:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.
В ФНЛ следующий матч «Тосно» сыграет 30 октября в Хабаровске против «СКА-Энергии», «Динамо» в этот же день в Ярославле встретится с «Шинником».
Матч
Голы
Галиулин 22 (1:0). Мухаметшин 45 (2:0). Панченко 54 (2:1). Бечирай 85 (2:2). Киреенко 88 (3:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Абазов, Гарбуз, Мухаметшин, Тетрашвили (Богаев, 76), Кашчелан, Галиулин (Киреенко, 87), Палиенко (Чиркин, 78), Кутьин
Динамо: Нарубин, Терехов С., Уилкшир (Козлов, 46), Хольмен, Темников, Бюттнер, Рыков, Зотов, Сапета, Панченко, Луценко (Бечирай, 46)
Предупреждения:
Дугалич, 5; Кашчелан, 38; Кутьин, 69; Нигматуллин, 81 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция