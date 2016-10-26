Юрий Калитвинцев: «Динамо» будет болеть за «Тосно» в Кубке России

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России против «Тосно» (2:3).

- Любой на моем месте сказал бы, что получилась настоящая кубковая игра. Хорошая, качественная игра одной команды в атаке, другой – в обороне. После двух пропущенных мячей со стандартов в раздевалке не было никакой паники, мы продолжали гнуть свою линию. Отыгрались, сделали все возможное, чтобы выравнять счет, не игру – преимущество было на нашей стороне.

Третий мяч тоже пропустили со стандартного положения. Я много раз говорил, что при нем у нас идет персональная опека. Хочу посмотреть в глаза тем футболистам, которые не выполнили установку. Посмотрим, что они скажут. Тут легко в том плане, что мы знаем, кто с кем играл. Тренировали до этого стандарты, перед игрой с «Тосно» – особенно.

Концентрация была на тренировке, на матч ее не удалось перенести. Ее потеря сказалась на том, что мы проиграли. Хочу пожелать «Тосно» как можно дальше пройти в Кубке России, с сегодняшнего дня мы будем болеть за них. Почему? Дай бог они выиграют, и мы скажем, что проиграли обладателю кубка, - приводит слова Калитвинцева официальный сайт «Тосно».

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Тосно» дома обыграло «Динамо» со счетом 3:2.

На перерыв хозяева ушли с преимуществом в два мяча: отличились Вагиз Галиулин и Рустем Мухаметшин. Во втором тайме динамовцы отыгрались, благодаря голам Кирилла Панченко и Фатоса Бечирая, однако за две минуты до конца Павел Киреенко снова вывел тосненцев вперед, установив окончательный счет.

В четвертьфинале подопечные Дмитрия Парфенова встретятся с победителем матча «Крылья Советов» - «Локомотив», который пройдет 27 октября в Самаре и начнется в 18:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

В ФНЛ следующий матч «Тосно» сыграет 30 октября в Хабаровске против «СКА-Энергии», «Динамо» в этот же день в Ярославле встретится с «Шинником».