Московское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» в серии буллитов
Матч регулярного чемпионата КХЛ между
московским и рижским «Динамо» завершился победой хозяев в серии буллитов.
Итоговый счет матча – 2:1 Б.
В составе москвичей отличился Алексей Цветков,
у рижан – Кришьянис Редлихс. Решающий буллит в активе Лукаша Кашпара.
Московское «Динамо» с 41 очком занимает шестое
место на Западе. У рижан 15 очков и последнее место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Динамо Р - 2:1 Б. (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Редлихc К. (Шагг, Маллен), 17:14 (0:1). Цветков (Карсумс, Кашпар), 34:09 (1:1).
Победный буллит:
Кашпар - 2:1.
Место и дата
26 октября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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