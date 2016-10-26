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Стефан Маркович: «Зенит» против «Мурсии» играл то хорошо, то плохо – так нельзя, нужно быть стабильнее

Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Защитник «Зенита» Стефан Маркович поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Еврокубка против «Мурсии» (83:85).

- В нашей игре было много перепадов. Мы допустили слишком много потерь. На таком уровне нельзя терять. Нужно совершать больше подборов в нападении. Мы постоянно играли то хорошо, то плохо - так нельзя, нужно быть стабильнее.

- Это был самый сильный соперник в этом сезоне?
- Это команда, которая играет в чемпионате Испании, хорошо там выступает. Но это была домашняя игра, мы должны побеждать дома. Неважно, кто приезжает.

- Усталость была после игры с «Автодором» в Единой лиге ВТБ?
- Нет, это моя работа - играть. Со мной все в порядке, я не ищу себе оправданий, - передает слова Марковича корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Еврокубка «Зенит» в овертайме дома проиграл «Мурсии» со счетом 83:85 (21:25, 15:14, 18:16, 20:19, 9:11).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Факундо Кампаццо, набравший 22 очка. В составе сине-бело-голубых больше всего очков (18) набрал Аарон Уайт, также 15 очков на счету Стефана Марковича. 

До очной встречи петербуржцы обыграли «Баварию» (80:77), испанский клуб уступил мюнхенцам (84:92) и победил «Будучность» (86:77).

Следующий матч в турнире подопечные Василия Карасева проведут 2 ноября дома против «Будучности», «Мурсия» в этот же день встретится с «Уникахой». В Единой лиге ВТБ «Зенит» сыграет 30 октября в Петербурге против ВЭФа.   

Матч

Зенит - Мурсия - 74:74

Место и дата

26 октября 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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