Александр Еременко: Не волнуйтесь, я просто упал неудачно

Голкипер московского «Динамо» - об эпизоде в матче с рижанами (2:1 бул.), после которого он был вынужден уйти с площадки.

- Спасибо за заботу, но не волнуйтесь, со мной все в порядке, - сказал Еременко в раздевалке после окончания поединка. – Я просто неудачно упал.

Напомним, что Александр Еременко ушел с площадки на 50-й минуте матча при счете 1:1. Но оставался на лавке, где получал медицинскую помощь. Его заменил Александр Лазушин.