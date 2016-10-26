Доминик Фурх: У Капризова был реальный шанс сравнять счет. Нас спасла штанга
Вратарь «Авангарда» Доминик Фурх поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».
- Мы взяли три очка, это здорово! Сегодня мы хорошо отыграли первые два периода. В третьем начали неважно, противник забил два гола. Мы должны качественно действовать на протяжении всей игры.
- Показалось, что в первых
двух периодах ты практически был без
работы.
- Вообще, у них были неплохие моменты, но мы здорово сыграли! Всегда приятно, когда ты ведешь. И счет 3:0 – это большое преимущество, но вы сами сегодня видели: мы подарили противнику хороший шанс отыграться. В концовке матча нам было очень непросто.
- Ключевой момент игры:
выход Капризова один на один при счете
3:2. Как это было?
- Повезло, нас спасла штанга! У него был реальный шанс сравнять счет, - цитирует Фурха пресс-служба омских «ястребов».
Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Авангарда».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Авангард - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Голы:
Паршин (Зубов, Лемтюгов), 4:14 (0:1). Соботка (Густафсон, Анелёв), 13:51 (0:2). Лемтюгов (Медведев, Мартынов), 25:36 (0:3). Капризов (Лепистё, Хартикайнен), 46:00 (1:3). Куляш (Капризов, Воробьёв М.), 47:44 (2:3).
Место и дата
26 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция