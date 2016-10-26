Доминик Фурх: У Капризова был реальный шанс сравнять счет. Нас спасла штанга

Вратарь «Авангарда» Доминик Фурх поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

- Мы взяли три очка, это здорово! Сегодня мы хорошо отыграли первые два периода. В третьем начали неважно, противник забил два гола. Мы должны качественно действовать на протяжении всей игры.

- Показалось, что в первых двух периодах ты практически был без работы.

- Вообще, у них были неплохие моменты, но мы здорово сыграли! Всегда приятно, когда ты ведешь. И счет 3:0 – это большое преимущество, но вы сами сегодня видели: мы подарили противнику хороший шанс отыграться. В концовке матча нам было очень непросто.

- Ключевой момент игры: выход Капризова один на один при счете 3:2. Как это было?

- Повезло, нас спасла штанга! У него был реальный шанс сравнять счет, - цитирует Фурха пресс-служба омских «ястребов».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Авангарда».

КХЛ

Регулярный чемпионат