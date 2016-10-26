Сергей Орешкин: Врачи Еременко посмотрят и скажут – что с ним

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин – о трудной победе над рижанами – 2:1 бул. и травме Александра Еременко.

- Все ребята бились и старались, это самое главное, - заявил после матча Орешкин. – Потихоньку выползаем из ямки. До игроков все, что мы говорим, доходит. Хотя опять много нереализованных моментов.

- Что произошло с Еременко?

- Сейчас врачи его посмотрят и скажут, что с ним. Пока неизвестно. Но и Лазушин хорошо вошел в игру. Я им доволен.

- Вот уже в четырех матчах кряду динамовцы забивают одну-две шайбы. Когда прорвет?

- Я же говорю – пока на ребят неудачи давят. Это психология. Но мы не играем, чтоб лишь бы до паузы дотянуть. В перерыве нас ждет не отдых, а большая работа. Улучшать ситуацию надо уже сейчас. Чем раньше, тем лучше.