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«Нижний Новгород» обыграл «Литкабелис», «Локомотив-Кубань» уступил «Ратиофарму»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Завершились два матча Кубка Европы с участием российских клубов. «Нижний Новгород» выиграл, а «Локомотив-Кубань» потерпел поражение.

«Локомотив-Кубань» дома уступил «Ратиофарму» со счетом 62:77. В составе российского клуба самым результативным стал Тейлор Рочести, который набрал 16 очков.

«Нижний Новгород» обыграл литовский «Литкабелис». У гостей ДеАндре Кейн набрал 17 очков, что стало самым высоким показателем в его команде.

Кубок Европы

3-й тур

Группа А

Матч

Литкабелис - Нижний Новгород - 72:75

Место и дата

26 октября 19:00, Цидо Арена, Онлайн-трансляция

Группа D

Матч

Локомотив-Кубань - Ратиофарм - 62:77

Место и дата

26 октября 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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