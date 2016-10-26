«Нижний Новгород» обыграл «Литкабелис», «Локомотив-Кубань» уступил «Ратиофарму»
Завершились два матча Кубка Европы с участием
российских клубов. «Нижний Новгород» выиграл, а «Локомотив-Кубань» потерпел
поражение.
«Локомотив-Кубань» дома уступил «Ратиофарму» со
счетом 62:77. В составе российского клуба самым результативным стал Тейлор
Рочести, который набрал 16 очков.
«Нижний Новгород» обыграл литовский «Литкабелис».
У гостей ДеАндре Кейн набрал 17 очков, что стало самым
высоким показателем в его команде.
Кубок Европы
3-й тур
Группа А
Матч
Литкабелис - Нижний Новгород - 72:75
Место и дата
26 октября 19:00, Цидо Арена, Онлайн-трансляция
Группа D
Матч
Локомотив-Кубань - Ратиофарм - 62:77
Место и дата
26 октября 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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