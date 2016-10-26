Нормундс Сейейс: Уже в четвертый раз не повезло в лотерею!

Главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс – о четвертом поражении кряду по буллитам. На этот раз от московского «Динамо» - 1:2.

- Мы хорошо подготовились к этому матчу, - сказал Сейейс. – Ниже нам отступать уже нельзя. Только вверх. Хорошо боролись. Жаль, что в конце… Буллиты – это лотерея. Но в ней нам уже в четвертом матче кряду не удается выиграть!

- Может пора не надеяться на удачу, а начать отрабатывать штрафные броски на тренировках?

- Тренируем… Но тренировка – это не игра. Стресс не тот. Поэтому голы не идут пока.