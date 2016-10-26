Григорий Иванов: Широков сказал мне, что пока не хочет играть

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что его клуб приглашал Романа Широкова. Он сказал, что по этому поводу они перекинулись только парой фраз.

«Когда стало понятно, что он не будет ни в ЦСКА, ни в «Спартаке», ни в «Зените», я думаю, его многие клубы приглашали. В последний раз мы с ним разговаривали на конференции РФС, когда выбирали президента. Обменялись буквально двумя фразами: «Рома, может, поиграешь еще?» — «Да пока не хочу».

Разговор был такой, а журналисты раздули, что вот, мол, он приглашает. Серьезного тут ничего нет. Рома сказал, что он занимается уже другими делами. Мне кажется, он найдет себя в футболе не только как футболист», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Напомним, что Роман Широков завершил карьеру в конце минувшего сезона. Сейчас он работает футбольным экспертом на «Матч ТВ».