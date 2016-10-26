Григорий Иванов: Широков сказал мне, что пока не хочет играть
Президент «Урала» Григорий Иванов
прокомментировал информацию о том, что его клуб приглашал Романа Широкова. Он
сказал, что по этому поводу они перекинулись только парой фраз.
«Когда стало понятно, что он не будет
ни в ЦСКА, ни в «Спартаке», ни в «Зените»,
я думаю, его многие клубы приглашали. В последний раз
мы с ним разговаривали на конференции РФС, когда выбирали президента.
Обменялись буквально двумя фразами: «Рома, может, поиграешь еще?» —
«Да пока не хочу».
Разговор был такой,
а журналисты раздули, что вот, мол, он приглашает. Серьезного тут
ничего нет. Рома сказал, что он занимается уже другими делами. Мне
кажется, он найдет себя в футболе не только как
футболист», — цитирует Иванова «Матч
ТВ».
Напомним, что Роман Широков завершил карьеру в конце
минувшего сезона. Сейчас он работает футбольным экспертом на «Матч ТВ».