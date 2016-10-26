Мартиньш Карсумс: Надо искать «мясные» способы для взятия ворот.

Нападающий московского «Динамо» Мартиньш Карсумс – о победе над рижским «Динамо» (2:1 бул.).

- Опять было много вариантов забить, но мы их не использовали, - сокрушался Карсумс после матча. – Надо искать другие способы. Как говорят, «с мясом» шайбу заносить в ворота. Лезть на них…

- Для вас матч против соотечественнико в принципиальный?

- Отчасти. Я же играл в рижском «Динамо». Но если смотреть шире – каждый матч принципиальный. Хочется победить и показать нашу лучшую игру.