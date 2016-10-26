«Витесс» обыграл «Ваалвейк» в Кубке Голландии, Корян вышел на замену
В 1/16 финала Кубка Голландии «Витесс» обыграл «Ваалвейк»
со счетом 4:1. В матче принял участие российский полузащитник Аршак Корян.
Россиянин вышел на замену на 86-й минуте. В
составе победителей отличились Жан Юнинь, Льюис Бэйкер (с пенальти), Марвелоус
Накамба и Натан. «Ваалвейк» ответил голом Питера Лангедайка.
Напомним, что в начале сезона Корян дебютировал в составе главной команды «Витесса» в чемпионате Голландии, а также забил гол в матче 1/32 финала Кубка Голландии против «Де Дейка». В текущем сезоне 21-летний россиянин провел три матча за первую команду и забил один гол.
Кубок Голландии
1/16 финала
«Витесс» - «Ваалвейк» - 4:1
Голы: Юнинь, 19, Бэйкер, 59, с пенальти,
Накамба, 69, Натан, 90 – Лангедайк, 53
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