«Витесс» обыграл «Ваалвейк» в Кубке Голландии, Корян вышел на замену

В 1/16 финала Кубка Голландии «Витесс» обыграл «Ваалвейк» со счетом 4:1. В матче принял участие российский полузащитник Аршак Корян.

Россиянин вышел на замену на 86-й минуте. В составе победителей отличились Жан Юнинь, Льюис Бэйкер (с пенальти), Марвелоус Накамба и Натан. «Ваалвейк» ответил голом Питера Лангедайка.

Напомним, что в начале сезона Корян дебютировал в составе главной команды «Витесса» в чемпионате Голландии, а также забил гол в матче 1/32 финала Кубка Голландии против «Де Дейка». В текущем сезоне 21-летний россиянин провел три матча за первую команду и забил один гол.

Кубок Голландии

1/16 финала

«Витесс» - «Ваалвейк» - 4:1

Голы: Юнинь, 19, Бэйкер, 59, с пенальти, Накамба, 69, Натан, 90 – Лангедайк, 53