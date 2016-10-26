Алексей Цветков: Раз вы по губам читать не умете, я свои слов после незабитого гола при себе оставлю

Нападающий московского «Динамо» Алексей Цветков – о победе над рижским «Динамо» (2:1 бул.).

- Хотелось бы, чтобы рижан московское «Динамо» побеждало все же более уверенно и в основное время, - слегка поддел корреспондент «Советского спорта» Цветкова в раздевалке.

- Что значит более уверенно? Слабых соперников в КХЛ нет, - резонно возразил форвард. – Рига со всеми соперниками бьется на равных. Уступает или на буллитах, или в одну-две шайбы. Это очень приличная команда.

- Ваш собственный гол в падении – больше удача или желание доработать момент до конца?

- И то, и другое. Да я же там не падал раньше времени. Был отскок, шайба бьет мне по ногам, я ее подыграл себе коньком. И уже потом падая отправил в ворота. Уже в пустые. Все там по делу было.

- В конце третьего периода у вас был более верный момент, при реализации большинства.

- Да, но шайба прямо в ловушку вратарю попало. Там место было мало.

- В тот момент у вас на по губам на телекартинке очень выразительные эмоции читались. Не хотите сейчас эти слова повторить?

- Лучше оставлю их при себе, раз вы по губам читать не умеете.